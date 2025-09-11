She is Beautiful Tome 6

A chaque réveil, la mémoire de Kurumi s'efface. Seule reste sa volonté de retrouver sa meilleure amie... Suivez-la dans ce thriller haletant et dans sa quête inlassable d'identité et de vérité. " Sayaka. Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé ? " Alors qu'elles tentent de s'échapper de l'enclos, Sayaka et Kurumi doivent répondre à la cruelle demande de Nanao Reishô. Confrontées à un choix cornélien, comment vont-elles réagir ? Les aventures de jeunes filles qui perdent sans cesse la mémoire s'achèvent en apothéose.