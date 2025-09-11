Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

She is Beautiful Tome 6

Jun Esaka, Takahide Totsuno, Marie-Saskia Raynal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A chaque réveil, la mémoire de Kurumi s'efface. Seule reste sa volonté de retrouver sa meilleure amie... Suivez-la dans ce thriller haletant et dans sa quête inlassable d'identité et de vérité. " Sayaka. Ne me dis pas que tu n'y as pas pensé ? " Alors qu'elles tentent de s'échapper de l'enclos, Sayaka et Kurumi doivent répondre à la cruelle demande de Nanao Reishô. Confrontées à un choix cornélien, comment vont-elles réagir ? Les aventures de jeunes filles qui perdent sans cesse la mémoire s'achèvent en apothéose.

Par Jun Esaka, Takahide Totsuno, Marie-Saskia Raynal
Chez Kurokawa

|

Auteur

Jun Esaka, Takahide Totsuno, Marie-Saskia Raynal

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur She is Beautiful Tome 6 par Jun Esaka, Takahide Totsuno, Marie-Saskia Raynal

Commenter ce livre

 

She is Beautiful Tome 6

Jun Esaka, Takahide Totsuno trad. Marie-Saskia Raynal

Paru le 11/09/2025

240 pages

Kurokawa

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042019068
9791042019068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.