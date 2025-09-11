Bénédiction

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Garoh fait face à la Grande Scolopendre ermite, tandis que Diableau de mer surgit au milieu de l'océan. L'énorme mille-pattes attaque l'hélicoptère des secours à bord duquel se trouvent Falot et Baurgne. C'est alors que Batte-man entre dans la bataille ! Contre toute attente, le jeune voyou va devoir s'allier avec Garoh pour combattre le monstre géant !