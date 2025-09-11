Issu de la thèse de Patrick Malrieu soutenue en 1998, voici enfin publié ce qui constitue le premier catalogue de la chanson populaire de tradition orale en langue bretonne. L'analyse de 5000 chansons, tirées de plus de 300 ouvrages, livres, revues, manuscrits, a permis à l'auteur d'identifier près de 1700 chansons-types. Chacune fait l'objet d'un résumé en français, accompagné de notes explicatives et d'éclairages apportés par des collecteurs et chercheurs de différentes époques. L'ouvrage propose une méthode d'analyse, de description et de classement du corpus par des entrées multiples afin de faciliter l'accessibilité des fonds, en particulier à des non-spécialistes du sujet désireux de mieux connaître le répertoire et de comparer des versions. Afin de préciser la démarche qui a présidé au choix des chants du corpus, une ample introduction aborde les notions de populaire et de traditionnel dans le contexte particulier de la Basse-Bretagne et situe la chanson dans son contexte de société, tant passé que contemporain. Des exemples montrent le caractère vivant du processus de transmission de la chanson de tradition orale en Bretagne. Après sa première proposition de 1998, Patrick Malrieu, jusqu'à son décès en 2019, n'a pas cessé de travailler à améliorer ce catalogue, avec le concours de quelques passionnés. C'est ainsi une version revue et corrigée qui vous est présentée dans ce livre