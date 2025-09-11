Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La chanson populaire de tradition orale en langue bretonne

Patrick Malrieu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Issu de la thèse de Patrick Malrieu soutenue en 1998, voici enfin publié ce qui constitue le premier catalogue de la chanson populaire de tradition orale en langue bretonne. L'analyse de 5000 chansons, tirées de plus de 300 ouvrages, livres, revues, manuscrits, a permis à l'auteur d'identifier près de 1700 chansons-types. Chacune fait l'objet d'un résumé en français, accompagné de notes explicatives et d'éclairages apportés par des collecteurs et chercheurs de différentes époques. L'ouvrage propose une méthode d'analyse, de description et de classement du corpus par des entrées multiples afin de faciliter l'accessibilité des fonds, en particulier à des non-spécialistes du sujet désireux de mieux connaître le répertoire et de comparer des versions. Afin de préciser la démarche qui a présidé au choix des chants du corpus, une ample introduction aborde les notions de populaire et de traditionnel dans le contexte particulier de la Basse-Bretagne et situe la chanson dans son contexte de société, tant passé que contemporain. Des exemples montrent le caractère vivant du processus de transmission de la chanson de tradition orale en Bretagne. Après sa première proposition de 1998, Patrick Malrieu, jusqu'à son décès en 2019, n'a pas cessé de travailler à améliorer ce catalogue, avec le concours de quelques passionnés. C'est ainsi une version revue et corrigée qui vous est présentée dans ce livre

Par Patrick Malrieu
Chez PU Rennes

|

Auteur

Patrick Malrieu

Editeur

PU Rennes

Genre

Recueils de chansons

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La chanson populaire de tradition orale en langue bretonne par Patrick Malrieu

Commenter ce livre

 

La chanson populaire de tradition orale en langue bretonne

Patrick Malrieu

Paru le 11/09/2025

PU Rennes

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041304561
9791041304561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.