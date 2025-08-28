Inscription
#Essais

Droit et systèmes alimentaires sains et durables

Elisabeth Lambert, Fabien Girard

La contribution massive des systèmes d'approvisionnement alimentaire et de la consommation de denrées au changement climatique et à la perte accélérée de la biodiversité, parallèlement à une augmentation de la prévalence de la sous-alimentation et de la malnutrition, conduisent plus que jamais à une mise à l'examen critique des systèmes alimentaires agroindustriels dominants. Quel rôle le droit a-t-il joué dans la formation de ces systèmes et quelle pourrait être sa contribution aux fins de leur transformation profonde au service des enjeux de santé, de nutrition et de durabilité ? Procédant du rôle fondamental et unique de l'alimentation dans la vie humaine, cet ouvrage défend une approche par les droits humains qui affronte par ailleurs directement les enjeux pluriels de responsabilités. En plus d'un examen rigoureux des évolutions déjà en cours dans certaines branches du droit - depuis la terre à la fourchette - l'ouvrage montre surtout le potentiel transformateur et intégratif du droit à une alimentation saine et durable.

Par Elisabeth Lambert, Fabien Girard
Chez UGA Editions

|

Auteur

Elisabeth Lambert, Fabien Girard

Editeur

UGA Editions

Genre

Histoire du droit

Droit et systèmes alimentaires sains et durables

Elisabeth Lambert, Fabien Girard

Paru le 28/08/2025

553 pages

UGA Editions

35,00 €

9782377475384
© Notice établie par ORB
