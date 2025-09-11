Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La mue

Léovanie Raud, Céline Denjean

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le nouveau polar glaçant de Céline Denjean Dans une bergerie isolée des Pyrénées, Marion grave d'un trait sous la table chaque jour de sa captivité. Contrainte par celui qu'elle appelle " le Fou " de respecter à la lettre des règles de vie strictes et de jouer à la maman sous peine d'être sévèrement punie, elle n'a trouvé que cette façon pour rester en prise avec le réel. Ca, et l'espoir de revoir son vrai fils, Valentin... . Non loin de là, après avoir découvert le corps d'un jeune homme inconnu au crâne défoncé, la major Louise Caumont et ses troupes de la BR de Tarbes passent au peigne fin la Comba Retirat, étroite vallée encaissée au coeur des reliefs pyrénéens. Rapidement, la mise en scène de ce meurtre conduit les gendarmes à extirper une affaire irrésolue vieille de vingt-six ans, celle d'un nouveau-né retrouvé au même endroit, le crâne lui aussi fracassé. A travers la brume hivernale, démarre alors une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre marqué par les traumas de l'enfance.

Par Léovanie Raud, Céline Denjean
Chez Lizzie

|

Auteur

Léovanie Raud, Céline Denjean

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mue par Léovanie Raud, Céline Denjean

Commenter ce livre

 

La mue

Céline Denjean

Paru le 11/09/2025

560 pages

Lizzie

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036642678
9791036642678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.