Le nouveau polar glaçant de Céline Denjean Dans une bergerie isolée des Pyrénées, Marion grave d'un trait sous la table chaque jour de sa captivité. Contrainte par celui qu'elle appelle " le Fou " de respecter à la lettre des règles de vie strictes et de jouer à la maman sous peine d'être sévèrement punie, elle n'a trouvé que cette façon pour rester en prise avec le réel. Ca, et l'espoir de revoir son vrai fils, Valentin... . Non loin de là, après avoir découvert le corps d'un jeune homme inconnu au crâne défoncé, la major Louise Caumont et ses troupes de la BR de Tarbes passent au peigne fin la Comba Retirat, étroite vallée encaissée au coeur des reliefs pyrénéens. Rapidement, la mise en scène de ce meurtre conduit les gendarmes à extirper une affaire irrésolue vieille de vingt-six ans, celle d'un nouveau-né retrouvé au même endroit, le crâne lui aussi fracassé. A travers la brume hivernale, démarre alors une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre marqué par les traumas de l'enfance.