Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le projet personnalisé en ESMS sur le divan de l'ingénierie clinique

Didier Mauger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La réforme de la tarification " SERAFIN-PH " s'appliquera en 2026. Des ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux) s'y sont préparés, d'autres insuffisamment, en proportions conséquentes. Depuis la pandémie, le secteur médicosocial est confronté à une perte d'attractivité, concrétisée par un désintérêt exponentiel des vocations. Dans ce contexte, gouvernances et directions d'ESMS sont tenues d'accompagner le changement des structures d'accueil en acculturant leurs acteurs institutionnels aux contraintes imposées par cette nouvelle nomenclature. Le retard devra être comblé en prenant en compte la pression des décideurs sur les opérateurs. Concernant l'écriture des projets personnalisés, des références issues de l'ingénierie de formation leur seront indispensables pour quantifier les types de besoins et l'offre des prestations cliniques auprès des personnes en situations de handicap ou vulnérabilisées par leur histoire de vie. Cet ouvrage présente une méthodologie alliant rigueur et pédagogie, qui aidera les professionnels du secteur à mieux rédiger l'offre d'accompagnement envers les bénéficiaires de l'action sociale et médicosociale.

Par Didier Mauger
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Didier Mauger

Editeur

Champ social Editions

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le projet personnalisé en ESMS sur le divan de l'ingénierie clinique par Didier Mauger

Commenter ce livre

 

Le projet personnalisé en ESMS sur le divan de l'ingénierie clinique

Didier Mauger

Paru le 11/09/2025

258 pages

Champ social Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609369
9791034609369
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.