Le projet personnalisé en ESMS sur le divan de l'ingénierie clinique

La réforme de la tarification " SERAFIN-PH " s'appliquera en 2026. Des ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux) s'y sont préparés, d'autres insuffisamment, en proportions conséquentes. Depuis la pandémie, le secteur médicosocial est confronté à une perte d'attractivité, concrétisée par un désintérêt exponentiel des vocations. Dans ce contexte, gouvernances et directions d'ESMS sont tenues d'accompagner le changement des structures d'accueil en acculturant leurs acteurs institutionnels aux contraintes imposées par cette nouvelle nomenclature. Le retard devra être comblé en prenant en compte la pression des décideurs sur les opérateurs. Concernant l'écriture des projets personnalisés, des références issues de l'ingénierie de formation leur seront indispensables pour quantifier les types de besoins et l'offre des prestations cliniques auprès des personnes en situations de handicap ou vulnérabilisées par leur histoire de vie. Cet ouvrage présente une méthodologie alliant rigueur et pédagogie, qui aidera les professionnels du secteur à mieux rédiger l'offre d'accompagnement envers les bénéficiaires de l'action sociale et médicosociale.