Magdalena

ActuaLitté
Le cadeau idéal pour les passionnés de livres. Composé de 100 fiches de lecture à remplir, il permet de garder en mémoire ses livres préférés, de noter ses impressions et de les partager avec ses proches. Il propose également des listes personnalisées : wishlist, coups de coeur, auteurs fétiches, livres qui ont marqué l'enfance, livres qui font voyager, livres prêtés, salons visités avec espace pour les dédicaces... Un outil pratique et inspirant pour organiser ses lectures et garder une trace de ses découvertes littéraires.

Par Magdalena
Chez Marie Claire Editions

Auteur

Magdalena

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Critique

Carnet de lecture

Magdalena

Paru le 11/09/2025

160 pages

Marie Claire Editions

11,00 €

ActuaLitté
9791032311318
© Notice établie par ORB
