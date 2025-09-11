Carnet de lecture

Le cadeau idéal pour les passionnés de livres. Composé de 100 fiches de lecture à remplir, il permet de garder en mémoire ses livres préférés, de noter ses impressions et de les partager avec ses proches. Il propose également des listes personnalisées : wishlist, coups de coeur, auteurs fétiches, livres qui ont marqué l'enfance, livres qui font voyager, livres prêtés, salons visités avec espace pour les dédicaces... Un outil pratique et inspirant pour organiser ses lectures et garder une trace de ses découvertes littéraires.