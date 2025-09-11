Tenir debout même quand tout vacille

Vous sentez-vous à plat, déstabilisé·e, en perte de sens ? Savez-vous que vous pouvez, là, maintenant, recharger vos batteries et réenchanter votre vie ? A travers des rituels - des rendez-vous choisis et répétés -, vous avez le pouvoir de transformer votre état intérieur pour être plus heureux·se, même au milieu du chaos. Dans cet ouvrage, Isalou Regen nous partage les pratiques essentielles et simples qui lui ont permis d'embrasser la vie et de rester debout malgré les tempêtes - le cancer, la récidive, les séparations, les deuils, les hauts et les bas professionnels... En quelques minutes répétées régulièrement, vous pourrez : - Apaiser vos émotions : rituels pour transformer la peur en confi ance, la culpabilité en acceptation, la colère en patience... , pour mieux célébrer les moments heureux ou traverser les coups durs. - Cultiver des liens plus harmonieux : rituels de partage, de célébration, de convivialité, de résolution de confl it avec les proches ou les moins proches... - Vous relier au sacré : connexion à plus grand que soi, rituels de gratitude, créativité, spiritualité, ressourcement... Isalou Regen est journaliste, auteure et hypnothérapeute. Ancienne chroniqueuse de France Inter, elle partage aujourd'hui une méthode puissante qui vous permettra de tenir debout, avec force et douceur, malgré les épreuves.