Lancer sa start-up grâce à l'IA

Un guide complet pour les entrepreneurs qui souhaitent tirer parti de l'intelligence artificielle pour créer et développer leurs start-ups. Ce livre présente des concepts clés, des études de cas inspirantes, et des stratégies pratiques pour intégrer l'IA à chaque étape du processus entrepreneurial, de la conception de l'idée au lancement et à la croissance durable. Il offre une approche pratique et humaine, intégrant des outils technologiques avancés et des techniques de gestion éprouvées pour aider les entrepreneurs à naviguer dans le paysage complexe de l'IA. En mettant l'accent sur l'éthique et la responsabilité, il prépare également les lecteurs à adopter une utilisation durable et responsable de l'IA.