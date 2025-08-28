Inscription
Lancer sa start-up grâce à l'IA

Jerome Dron

Un guide complet pour les entrepreneurs qui souhaitent tirer parti de l'intelligence artificielle pour créer et développer leurs start-ups. Ce livre présente des concepts clés, des études de cas inspirantes, et des stratégies pratiques pour intégrer l'IA à chaque étape du processus entrepreneurial, de la conception de l'idée au lancement et à la croissance durable. Il offre une approche pratique et humaine, intégrant des outils technologiques avancés et des techniques de gestion éprouvées pour aider les entrepreneurs à naviguer dans le paysage complexe de l'IA. En mettant l'accent sur l'éthique et la responsabilité, il prépare également les lecteurs à adopter une utilisation durable et responsable de l'IA.

Par Jerome Dron
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Jerome Dron

Editeur

Editions Diateino

Genre

Création d'entreprise

Lancer sa start-up grâce à l'IA

Jerome Dron

Paru le 28/08/2025

200 pages

Editions Diateino

18,00 €

9782354568313
