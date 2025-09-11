Inscription
Surpoids, diabète, cholestérol... : le régime qui change tout !

Pierre Nys

Surpoids, diabète de type 2, cholestérol, hémorroïdes, émotions déréglées, nervosité, constipation, ballonnements, peau à problèmes, maux de ventre... Et si tout était une question d'alimentation ? Avez-vous pensé aux bienfaits des fibres ? Inuline, fructo-oligo-saccharides, bêta-glucanes, pectines, cellulose... Les fibres alimentaires : ces héroïnes invisibles de notre santé ! Découvrez dans ce livre : - Les fibres mode d'emploi : c'est quoi ? Quel rapport avec le microbiote ? L'inflammation ? L'humeur ? Pourquoi on en manque ? Comment avoir son quota quand on n'est pas trop "légumes" ? - Nos besoins sur mesure : bébés, ados, adultes, seniors, futures mamans, sportifs. - 100 astuces simples pour augmenter facilement sa consommation de fibres. - Des expertes anti-soucis : acné, acouphènes, cancers, diabète de type 2, douleurs intestinales, troubles de l'humeur, longévité, maladies auto-immunes, cholestérol... tout ce qu'elles peuvent faire pour vous ! - Les 71 aliments champions en fibres : abricot sec, amande, avocat, banane, graines... Les astuces et meilleures façons de les manger. - 150 recettes spécial fibres : porridges, velouté de concombre à la grecque, artichauts à la romaine, salade aux deux haricots, cabillaud en croûte, poulet aux amandes, falafels aux herbes... UN GUIDE AUSSI SAVOUREUX QU'UTILE POUR REMETTRE LES FIBRES A LEUR VRAIE PLACE : AU COEUR DE NOTRE SANTE ! Le Dr Pierre Nys est endocrinologue-nutritionniste et diabétologue. Ancien attaché des Hôpitaux de Paris, il est l'auteur de Ma bible de l'alimentation antidiabète, Plus jamais mal au ventre avec le Régime Fodmaps et Incroyables hormones aux éditions Leduc. Il intervient régulièrement dans les médias spécialisés et grand public, où il partage son expertise pour aider chacun à mieux prendre en main sa santé.

Pierre Nys
Leduc.s éditions

|

Auteur

Pierre Nys

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Diététiques

Surpoids, diabète, cholestérol... : le régime qui change tout !

Pierre Nys

Paru le 11/09/2025

240 pages

Leduc.s éditions

19,00 €

9791028534486
