Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La voie de la pleine conscience sans effort

Ludovic Fontaine, Loch Kelly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide brillant et original qui unit la pleine conscience non duelle, les neurosciences et la psychothérapie. Et si vous pouviez vous ouvrir, à tout moment, à un flot naturel de sagesse, de compassion et de joie ? Selon Loch Kelly, cette possibilité est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Loch Kelly enseigne la " pleine conscience sans effort ", une forme de méditation avancée mais ouverte à tous qui permet de se libérer des souffrances les plus profondes. Clair et inspirant, ce guide contient de nombreuses pratiques novatrices destinées à vous faire expérimenter, ici et maintenant, votre nature éveillée. La voie de la pleine conscience sans effort démontre que l'éveil n'est pas seulement possible : il est déjà à portée de main, au coeur de votre vie quotidienne. " J'adore ce livre car il est résolument pratique. Il contient une mine d'exercices simples et efficaces qui nous aident à réaliser notre véritable nature. Loch Kelly nous montre que l'illumination n'est ni ésotérique ni insaisissable, mais toujours à notre portée, et toujours accessible. " Steve Taylor, auteur de Science et spiritualité . " Loch Kelly est l'une des expressions de liberté et d'amour authentique et éveillé les plus claires que je connaisse. La voie de la pleine conscience sans effort est un ouvrage spirituel profond et pratique. Si vous êtes vraiment prêt à vous éveiller complètement, lisez ce livre, mettez-le en pratique, et il transformera votre vie. " Adyashanti

Par Ludovic Fontaine, Loch Kelly
Chez Almora

|

Auteur

Ludovic Fontaine, Loch Kelly

Editeur

Almora

Genre

Méditation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La voie de la pleine conscience sans effort par Ludovic Fontaine, Loch Kelly

Commenter ce livre

 

La voie de la pleine conscience sans effort

Loch Kelly trad. Ludovic Fontaine

Paru le 28/08/2025

288 pages

Almora

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351187562
9782351187562
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.