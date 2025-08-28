Un guide brillant et original qui unit la pleine conscience non duelle, les neurosciences et la psychothérapie. Et si vous pouviez vous ouvrir, à tout moment, à un flot naturel de sagesse, de compassion et de joie ? Selon Loch Kelly, cette possibilité est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Loch Kelly enseigne la " pleine conscience sans effort ", une forme de méditation avancée mais ouverte à tous qui permet de se libérer des souffrances les plus profondes. Clair et inspirant, ce guide contient de nombreuses pratiques novatrices destinées à vous faire expérimenter, ici et maintenant, votre nature éveillée. La voie de la pleine conscience sans effort démontre que l'éveil n'est pas seulement possible : il est déjà à portée de main, au coeur de votre vie quotidienne. " J'adore ce livre car il est résolument pratique. Il contient une mine d'exercices simples et efficaces qui nous aident à réaliser notre véritable nature. Loch Kelly nous montre que l'illumination n'est ni ésotérique ni insaisissable, mais toujours à notre portée, et toujours accessible. " Steve Taylor, auteur de Science et spiritualité . " Loch Kelly est l'une des expressions de liberté et d'amour authentique et éveillé les plus claires que je connaisse. La voie de la pleine conscience sans effort est un ouvrage spirituel profond et pratique. Si vous êtes vraiment prêt à vous éveiller complètement, lisez ce livre, mettez-le en pratique, et il transformera votre vie. " Adyashanti