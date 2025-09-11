Inscription
#Imaginaire

Les lueurs de l'archipel

Camilla Sten, Viveca Sten, Marina Heide

D'étranges lueurs dansent sous les flots. Un ferry a été retrouvé pris dans les glaces, tous ses passagers envolés. Tuva n'a de cesse de parcourir les eaux profondes à la recherche d'indices, sur les traces de l'ondine, une créature magique et vengeresse. Mais maintenant que Rasmus, son meilleur ami, a quitté l'île, Tuva doit apprendre seule à maîtriser ses pouvoirs. L'affrontement approche et, pour sauver l'archipel et ses habitants, Tuva devra sacrifier ce qu'elle a de plus cher. Car toute magie a un prix, et le sien sera terrible. Méfiez-vous des légendes endormies...

Chez Michel Lafon Poche

Auteur

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Suspense

Les lueurs de l'archipel

Camilla Sten, Viveca Sten trad. Marina Heide

Paru le 11/09/2025

448 pages

Michel Lafon Poche

8,50 €

9791022407083
