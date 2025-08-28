De verre et de lumière

L'auteur jette à la face du monde sa psychose et ses symptômes ravageurs. Ce livre est le résultat d'un difficile travail sur soi. Il s'agit d'une excursion dans les profondeurs d'une âme inconstante, qui fait se succéder sous les yeux du lecteur divers paysages mentaux, passant du désespoir à une fragile espérance toujours mise à mal par les forces noires qui agissent dans les souterrains explorés. Le livre interroge aussi la relation de l'acte d'écrire avec l'inconscient, qui apparaît comme étant le lieu véritable d'où provient l'inspiration, faisant de l'auteur un scribe obéissant à ses injonctions. Livre âpre et déchirant venu des empires du dedans, imbibé d'une noirceur sépulcrale.