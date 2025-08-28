Inscription
#Roman francophone

De verre et de lumière

Philippe Sabourdy

ActuaLitté
L'auteur jette à la face du monde sa psychose et ses symptômes ravageurs. Ce livre est le résultat d'un difficile travail sur soi. Il s'agit d'une excursion dans les profondeurs d'une âme inconstante, qui fait se succéder sous les yeux du lecteur divers paysages mentaux, passant du désespoir à une fragile espérance toujours mise à mal par les forces noires qui agissent dans les souterrains explorés. Le livre interroge aussi la relation de l'acte d'écrire avec l'inconscient, qui apparaît comme étant le lieu véritable d'où provient l'inspiration, faisant de l'auteur un scribe obéissant à ses injonctions. Livre âpre et déchirant venu des empires du dedans, imbibé d'une noirceur sépulcrale.

Par Philippe Sabourdy
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Philippe Sabourdy

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

De verre et de lumière

Philippe Sabourdy

Paru le 28/08/2025

74 pages

Editions L'Harmattan

11,00 €

ActuaLitté
9782336557731
© Notice établie par ORB
