#Essais

Quand la femme écrit la femme

Samir Messaoudi

ActuaLitté
"La littérature algérienne féminine a fini par installer le féminin dans son programme. Tel est le sujet de cet essai. Une mise en abyme heureuse qui violerait l'hégémonie masculine sur l'écriture romanesque. Trois grands noms meublent ce travail - Assia Djebar, Malika Mokeddem et Leïla Sebbar -, pour rendre compte de sujets complexes dans un contexte à la fois clos et ouvert : le métissage, l'altérité et l'exil. A partir d'un corpus fouillé, comme s'il s'agissait d'un travail archéologique, Samir Messaoudi soutient la thèse selon laquelle l'engagement des romancières pour la femme algérienne d'Algérie et d'ailleurs est une profession de foi. Avec un imaginaire débordant, elles donnent une voix à des êtres jusque-là sans épaisseur. Cet ouvrage nous permet de saisir l'importance d'une littérature féminine soucieuse de la visibilité du sujet en rapport avec d'autres altérités. Désormais, le "je" est féminin, et s'impose comme héroïne." ; Abdelaziz Amraoui.

Par Samir Messaoudi
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Samir Messaoudi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire littéraire

Quand la femme écrit la femme

Samir Messaoudi

Paru le 28/08/2025

266 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

ActuaLitté
9782336555263
