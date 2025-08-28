Un paradoxe historique nommé Descartes

L'étude soutenue des oeuvres du philosophe René Descartes nous met en constante présence d'une méthode d'exposition argumentaire qui lui semble spécifique. Il s'agit essentiellement de l'utilisation de paradoxes. Ces derniers visent à échapper aux nombreuses contradictions mises en lumière lors de la présentation de sa philosophie auprès des autorités ecclésiastiques et politiques de son époque. Cette méthode a fréquemment permis à Descartes de contourner les différents pièges de raisonnement signalés, notamment, par ses principaux lecteurs ou détracteurs. Il évitait ainsi d'échapper aux apories ou aux voies sans issue contenues dans son argumentation. C'est la raison pour laquelle les auteurs ont jugé opportun de révéler, de manière systématique, cette procédure de raisonnement utilisée par Descartes tout au long de son travail philosophique. Manifestement, les nombreuses études qui lui ont été consacrées portent rarement sur cet aspect discursif de sa philosophie.