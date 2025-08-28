Eat Pondu est un essai qui explore les possibilités de la diplomatie culinaire congolaise à travers le pondu, également appelé saka-saka. Préparée à partir de feuilles de manioc, cette spécialité, commune à toutes les régions du Congo, possède un potentiel considérable pour promouvoir l'image de la RDC à l'international. L'auteur montre comment le pondu peut devenir le pivot d'une politique d'influence et de rayonnement culturel, notamment grâce au street food et au dynamisme de la vaste diaspora congolaise. A l'instar de la rumba et de la langue lingala, le pondu constitue une vitrine emblématique de la culture congolaise. L'ouvrage propose de s'inspirer du succès du couscous en matière de soft power pour élaborer une stratégie similaire autour du pondu. En associant le concept de soft power culturel à la notion de patrimoine culinaire, l'auteur met en lumière l'importance de cette spécialité. Appuyé sur un réseau de restaurants et de lieux culturels, le pondu pourrait devenir un formidable vecteur de diplomatie culinaire, au même titre que les richesses minières constituent un atout économique. Ce patrimoine culinaire est donc susceptible de favoriser le rayonnement culturel de la RDC, de stimuler le développement touristique et de soutenir la croissance économique.