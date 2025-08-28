Pierre Louis Moreau de Maupertuis, originaire de Saint-Malo, fils de corsaire et mousquetaire du roi à vingt ans, devient membre de l'Académie des Sciences à 25. Il est le premier à introduire en France l'oeuvre de Newton. A la demande de l'Académie, le savant dirige une expédition aventureuse en Laponie, chargée de déterminer la forme exacte de la terre. Il parvient à prouver que le globe terrestre est aplati aux pôles, vérifiant ainsi la théorie de Newton. Cédant à l'invitation de Frédéric II, il n'hésite pas à s'expatrier en Prusse pour réorganiser l'Académie des Sciences de Berlin et en prendre la présidence. L'apport scientifique de Maupertuis dans les domaines de la physique et de la biologie justifie à lui seul que la postérité retienne son nom. Il a formulé le principe de moindre action qui se révèlera être d'une incomparable fécondité pour le développement de la physique théorique. Son approche visionnaire de la biologie l'a conduit à accréditer l'hypothèse de l'épigenèse, lors de la formation in utero de l'enfant, à reconnaitre la transmission des caractères héréditaires, et à pressentir la survenue de mutations au cours de l'évolution.