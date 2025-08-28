Inscription
#Beaux livres

Recevoir avec Cricut

Laure Coulombel

ActuaLitté
36 créations multi techniques à réaliser avec Cricut ! Tout au long de l'année, il existe de nombres occasions de créer pour soi et pour les autres : Mariage, Fête d'anniversaire, Baby Shower, pyjamas partie (très en vogue chez les ados ! ), fête de famille, Noël, Pâques... Ce livre vous propose un large éventail de décorations et accessoires à réaliser pour tous ces évènements : faire-part, décoration et linge de table, cadeaux d'invités, vaisselle ou vêtements personnalisés, guirlande... et autres surprises vous sont expliqués en pas à pas, au fil des pages. L'ensemble des créations proposées sont réalisées à l'aide des machines de découpe numérique Cricut. Vous apprendrez à créer votre objet et votre motif sur ordinateur, tablette ou téléphone à l'aide du logiciel gratuit de Cricut, puis à envoyer cette création sur la machine qui, selon vos envoies, va découper, graver, perforer, dessiner, embosser... le matériau de votre choix (papier, carton, cuir, textile, vinyle, thermocollant...).

Par Laure Coulombel
Chez Le Temps Apprivoisé (LTA)

Auteur

Laure Coulombel

Editeur

Le Temps Apprivoisé (LTA)

Genre

Bricolage et création

Recevoir avec Cricut

Laure Coulombel

Paru le 28/08/2025

184 pages

Le Temps Apprivoisé (LTA)

22,90 €

9782299005089
© Notice établie par ORB
