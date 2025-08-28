Recevoir avec Cricut

36 créations multi techniques à réaliser avec Cricut ! Tout au long de l'année, il existe de nombres occasions de créer pour soi et pour les autres : Mariage, Fête d'anniversaire, Baby Shower, pyjamas partie (très en vogue chez les ados ! ), fête de famille, Noël, Pâques... Ce livre vous propose un large éventail de décorations et accessoires à réaliser pour tous ces évènements : faire-part, décoration et linge de table, cadeaux d'invités, vaisselle ou vêtements personnalisés, guirlande... et autres surprises vous sont expliqués en pas à pas, au fil des pages. L'ensemble des créations proposées sont réalisées à l'aide des machines de découpe numérique Cricut. Vous apprendrez à créer votre objet et votre motif sur ordinateur, tablette ou téléphone à l'aide du logiciel gratuit de Cricut, puis à envoyer cette création sur la machine qui, selon vos envoies, va découper, graver, perforer, dessiner, embosser... le matériau de votre choix (papier, carton, cuir, textile, vinyle, thermocollant...).