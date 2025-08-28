Inscription
#Roman jeunesse

La bataile de Trois-Dragons

David Bry

ActuaLitté
DANS UN ROYAUME DESERTE PAR LA MAGIE, LE COURAGE, LES REVES ET L'AMITIE PEUVENT CHANGER LE MONDE. Pour sauver la magie et mettre toutes les chances de leur côté, les jeunes héros sont obligés de se séparer. Jehan reste à Trois-Dragons pour fouiller le château et enquêter sur l'archimage. Barse le Troll doit convaincre Mahaut de se rallier à eux. Quant à Grégoire, Enguerrand et Aliénor, ils se lancent à la recherche de la Sorcière des saisons. Ils doivent absolument la trouver avant leur ennemi juré, Gauthier, et l'empêcher de déclencher le Grand Hiver, qui signifierait la mort de toute la magie. Mais la Sorcière ne se laisse pas approcher facilement et de grandes épreuves attendent les trois amis !

Par David Bry
Chez Pocket

|

Auteur

David Bry

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Retrouver tous les articles sur La bataile de Trois-Dragons par David Bry

Commenter ce livre

 

La bataile de Trois-Dragons

David Bry

Paru le 28/08/2025

288 pages

Pocket

7,80 €

9782266349468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

