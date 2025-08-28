Ilos Tome 3

Dernier tome de la trilogie de Marion Brunet, lauréate du Prix Astrid Lindgren 2025. Partez à la découverte des mystères enfouis de la cité Phocéenne. Enoch et ses amis n'ont désormais plus qu'un objectif : stopper le projet Ilos. Accompagnés de Mendoza, un ancien soldat des forces spéciales de Fassinger, ils mettent le cap sur l'Ecosse, bien décidés à frapper au coeur de la base secrète. Mais un traître surgit du passé. Lié à Mendoza et au destin d'Enoch, il est prêt à tout pour les faire échouer. Entre trahisons, révélations et combats, le groupe d'amis vacille. Peuvent-ils encore croire en leur mission ? De l'Ecosse à une ville de Marseille dévastée, il est temps pour eux de choisir : fuir... ou se battre pour reconstruire. Marion Brunet est la lauréate du prix commémoratif Astrid Lindgren 2025 (Astrid Lindgren Memorial Award) - la récompense internationale la plus prestigieuse pour la littérature jeunesse.