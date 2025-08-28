Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Ilos Tome 3

Marion Brunet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dernier tome de la trilogie de Marion Brunet, lauréate du Prix Astrid Lindgren 2025. Partez à la découverte des mystères enfouis de la cité Phocéenne. Enoch et ses amis n'ont désormais plus qu'un objectif : stopper le projet Ilos. Accompagnés de Mendoza, un ancien soldat des forces spéciales de Fassinger, ils mettent le cap sur l'Ecosse, bien décidés à frapper au coeur de la base secrète. Mais un traître surgit du passé. Lié à Mendoza et au destin d'Enoch, il est prêt à tout pour les faire échouer. Entre trahisons, révélations et combats, le groupe d'amis vacille. Peuvent-ils encore croire en leur mission ? De l'Ecosse à une ville de Marseille dévastée, il est temps pour eux de choisir : fuir... ou se battre pour reconstruire. Marion Brunet est la lauréate du prix commémoratif Astrid Lindgren 2025 (Astrid Lindgren Memorial Award) - la récompense internationale la plus prestigieuse pour la littérature jeunesse.

Par Marion Brunet
Chez Pocket

|

Auteur

Marion Brunet

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ilos Tome 3 par Marion Brunet

Commenter ce livre

 

Ilos Tome 3

Marion Brunet

Paru le 28/08/2025

240 pages

Pocket

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349185
9782266349185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.