Embrouilles au soleil

Catherine Kalengula

Dans ce cosy mystery pour les 9 ans et plus, les trois amies partent à la découverte des îles anglaises pour des vacances inoubliables ! Riley, Felicity, Clara, Terence et Sam partent en colonie de vacances : direction Wells-next-to-the Sea. L'endroit semble idyllique et le programme est incroyable : bénévolat dans une réserve ornithologique, cours de surf, théâtre et pâtisserie. Pourtant, lors d'une visite, les amis rencontrent un drôle de vieil homme qui leur affirme avoir vu rôder d'étranges animaux. Personne ne le croit... jusqu'à sa disparition soudaine. Inquiètes, Riley, Felicity et Clara mènent discrètement l'enquête pour tenter de le retrouver.

Embrouilles au soleil

Catherine Kalengula

Paru le 28/08/2025

192 pages

Pocket

6,80 €

9782266346955
