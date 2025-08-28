Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle ? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmere. Me voilà, simple mortelle, au milieu de vampires, de loups-garous, et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit : elles me détestent. Au point de souhaiter ma mort ? Que faire, alors, de Jaxon, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher ? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger... Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât ?