Paris 11éme arrondissement. Eric, fraîchement arrivé sur la capitale, se voit affecté dans un service de police secours. Il se lie d'amitié avec Myriam, une jolie policière en place depuis quelques années déjà. Cette dernière est fréquemment accompagnée d'Alain, responsable d'une autre brigade qui évolue dans une cité chaude du secteur, secondé par Denis. Alain, personnage discret, expérimenté et charismatique est un ancien membre de la Brigade Anti-Criminalité (BAC). Un mouvement interne au commissariat, lui permet de récupérer en même temps Myriam et Eric. Au fil du temps, Eric sent qu'il se passe quelque chose entre ses trois collègues, sans toutefois pouvoir l'expliquer. Il constate que son mentor et ami développe une forme de dépression qu'il est le seul à voir. Alain se confie sur ses problèmes personnels qui s'accentuent sans qu'Eric ne puisse l'aider. Son suicide brutal, dans les locaux de la police marquera le début de la descente aux enfers du jeune policier. Et la découverte d'un carnet noir appartenant à Alain, contenant des dates, des chiffres et surtout des noms qui impliquent ses collègues Denis et Myriam, lui fera prendre conscience que son monde vient de changer radicalement...