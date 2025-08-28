Inscription
#Essais

En attendant qu'on se libère

Mariame Kaba

ActuaLitté
Un regard neuf sur nos institutions punitives, et sur l'opportunité que présente la justices réparatrice et transformatrices. Quand quelqu'un nous cause un préjudice, nous sentons-nous vraiment mieux une fois qu'il a été puni ? Ne serait-il pas préférable de restreindre ses privilèges ou sa liberté de mouvement sans pour autant l'enfermer dans un lieu qui le rendra encore plus violent et compromettra ses chances de survie ? Comment aborder la violence qui s'exerce dans une société en la réduisant concrètement au lieu de la reproduire indéfiniment ? Militante, éducatrice et autrice américaine, Mariame Kaba s'engage pour une justice transformatrice, la formation des jeunes à la lutte contre la violence et le démantèlement du complexe carcéro-industriel. En attendant qu'on se libère est son premier livre publié en français. Avant-propos de Naomi Murakawa Sous la direction de Tamara K. Nopper

Par Mariame Kaba
Chez Pocket

|

Auteur

Mariame Kaba

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie

En attendant qu'on se libère

Mariame Kaba

Paru le 28/08/2025

368 pages

Pocket

11,20 €

9782266330107
