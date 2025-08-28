Inscription
Santé mentale : Viens, on s'en parle !

Joseph Hamani

Les meilleurs témoignages et conseils " Je tremblais et j'étais tellement angoissée que j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. " (Anxiété) " Quand je me regardais dans le miroir, c'est comme si je voyais quelque chose au fond, à l'intérieur, qui me suppliait de la sortir de là. " (Dépression) Dans ce livre, plus de 30 personnes partagent ces difficultés de la vie qui nous paraissent parfois insurmontables : manque de confiance en soi, rupture, deuil, anxiété, dépression, burn-out... Si vous vous sentez perdue, coupable face à vos émotions, sachez que vous n'êtes pas seule. Misant sur le pouvoir libérateur et thérapeutique de la parole, à travers l'identification à ces témoignages intimes et bruts, Joseph Hamani vous aide à accueillir vos émotions, à mettre des mots sur ce que vous vivez, à accepter vos fragilités... Car arrêter de lutter contre ses ressentis, contre soi, c'est déjà aller mieux. Parmi les témoins : François Hollande , le coach David Laroche , Sindy (gagnante de Popstars), le psychiatre Jean-Victor Blanc , et bien d'autres.

Par Joseph Hamani
Chez Solar

Joseph Hamani

Solar

Gestion des émotions

