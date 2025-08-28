Inscription
Mohammed V

Benjamin Badier

La biographie de référence du " père de l'indépendance " du Maroc. . Mohammed V (1909-1961), père de Hassan II et grand-père de l'actuel souverain, est une figure tutélaire du récit national marocain. Son règne nous plonge dans les paradoxes de la colonisation française, les tensions de la décolonisation et les incertitudes du Maroc indépendant. Porté sur le trône par la France à tout juste 18 ans en 1927, le jeune sultan doit faire avec la lourde tutelle du protectorat français sur l'Empire chérifien, avant de la rejeter à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. S'engageant à grands risques en faveur de l'indépendance, dans un bras de fer avec les autorités coloniales et une partie des élites marocaines, mais soutenu par le mouvement nationaliste, il est finalement déposé en 1953 par la France et exilé en Corse puis à Madagascar. Les mobilisations populaires suscitées par sa déposition et les impasses du colonialisme français en Afrique du Nord conduisent cependant à son rappel en 1955, puis à l'indépendance du Maroc l'année suivante. Sa mort brutale, à l'issue de 33 ans de règne, intervient après cinq années de luttes pour le partage du pouvoir entre le trône et les partis au sein du Maroc indépendant. Conjuguant rigueur scientifique et fluidité de la narration, cette biographie éclaire, au moyen de sources marocaines et françaises en grande partie inexplorées, la vie d'un " père de la nation " encore méconnu. Loin de l'hagiographie, elle laisse toute sa place aux hésitations et dilemmes politiques du souverain, ainsi qu'aux faiblesses de l'institution monarchique et à sa dérive autoritaire. Les soubresauts politiques du règne de Mohammed V interrogent la nature de la monarchie marocaine et sa place au sein de la vie politique et de la société marocaines. Tout en étant l'occasion de relire la décolonisation du Maroc, cette biographie se penche sur les crises coloniales et post-coloniales, les mutations de la culture politique marocaine, les tensions qui parcourent la dynastie alaouite, les usages évolutifs de l'image et de la parole royale, ainsi que les difficultés de sa diplomatie. Derrière des apparences de continuité, quelques décennies suffisent à transformer profondément la monarchie marocaine. Un règne fondateur, pour mieux comprendre le Maroc d'aujourd'hui.

Par Benjamin Badier
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Benjamin Badier

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Maroc

Mohammed V

Benjamin Badier

Paru le 28/08/2025

432 pages

Librairie Académique Perrin

26,00 €

9782262106805
