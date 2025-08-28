Inscription
#Roman francophone

Le Rouet de Jeanne

Gilles Laporte

ActuaLitté
Entre la Lorraine et le Tarn, un frère et sa soeur voient leur destin intimement lié au trésor de famille : le rouet de Jeanne d'Arc. De 1900 à 1945, l'objet johannique sera comme un symbole de résistance face à l'occupant allemand. Un superbe hommage rendu aux artisans du bois et du verre. Fruit du talent des ébénistes locaux, le rouet des Mangeon serait celui de Jeanne d'Arc. Cette famille de Lorraine en a fait son symbole de résistance à l'occupation prussienne de l'Alsace-Moselle après la défaite de 1870, et le vénère telle une relique à chaque Saint-Jean. 1894. Artisan réputé, le père Mangeon meurt, foudroyé par le choléra. Malgré le soutien de sa fille, Hermance, la mère subit son veuvage. Instable, Germain, le fils, part travailler le cristal à Baccarat. Un matin de 1903, Hermance s'effondre : le rouet a disparu ! Par chance, elle l'avait dessiné. Elle décide de le reproduire à l'identique en mémoire de son père et fait appel à Léonce. Ce jeune sculpteur sur bois la désire depuis longtemps. Il accepte, à condition qu'elle l'épouse. Mais qu'est devenu le vrai " rouet de Jeanne " ? Des Vosges au Tarn : un beau roman sur la transmission, un hommage aux femmes, aux artisans du bois et du verre.

Par Gilles Laporte
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Gilles Laporte

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Alsace, Lorraine

Le Rouet de Jeanne

Gilles Laporte

Paru le 28/08/2025

432 pages

Presses de la Cité

23,00 €

ActuaLitté
9782258211278
© Notice établie par ORB
