#Essais

Relations internationales

Julian Fernandez

ActuaLitté
Une première lecture générale indispensable en L1. Les relations internationales connaissent aujourd'hui une accumulation sans précédent de crises et de transitions. Le terrorisme, le réchauffement climatique ou les pandémies bousculent nos repères traditionnels et les distinctions habituelles entre paix et guerre, sécurité nationale et internationale, intérêts propres à chacun et communauté de destin. Mais l'époque est aussi au renouveau du cycle de compétition-contestation-affrontement entre grands, au retour des guerres dites de " haute intensité " comme en atteste l'offensive russe contre l'Ukraine, à l'affaiblissement conséquent de l'ordre dit " libéral " du siècle dernier, à l'exploitation politique et économique de nouveaux espaces. Ce précis aide le lecteur à mieux apprécier le monde de fractures dans lequel nous vivons. Les grands acteurs de la scène internationale sont d'abord identifiés et distingués. Leurs moyens d'action sont ensuite discutés, en mettant l'accent sur la dialectique entre le droit et la puissance. Enfin, les grandes tendances de l'histoire récente des relations internationales sont présentées (occidentalisation, américanisation, et restructuration progressive autour de l'opposition entre les Etats-Unis et la Chine). Cet ouvrage, couronné par l'Institut de France, est devenu une référence pour les étudiants en première année de faculté, de grandes écoles, ou pour ceux qui préparent les concours administratifs.

Par Julian Fernandez
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Julian Fernandez

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit international public

Relations internationales

Julian Fernandez

Paru le 28/08/2025

Editions Dalloz

41,00 €

ActuaLitté
9782247241729
