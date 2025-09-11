Inscription
Vigilantisme et idéologie de la sécurité

Matthijs Gardenier

ActuaLitté
Cet ouvrage s'intéresse à ceux qui agissent pour la sécurité et tout particulièrement au vigilantisme, phénomène qui voit des citoyens s'organiser afin de se substituer à la police et à la justice, le plus souvent en toute illégalité. Alors que de nombreux observateurs pensaient que le vigilantisme appartenait au passé, celui-ci fait son retour à l'échelle mondiale par le biais de divers groupes vigilants, milices et polices privées. Bien souvent, il s'agit de policer et de discipliner les pauvres et les immigrés, en un mot les fractions les plus précaires et racialisées des classes populaires.

Chez Liber (Editions)

Matthijs Gardenier

Liber (Editions)

discriminations, exclusion, ra

Vigilantisme et idéologie de la sécurité

Paru le 11/09/2025

180 pages

24,00 €

9782895788362
