Olga la petite matriochka

Découvrez l'histoire touchante d'Olga, la plus petite des matriochkas, qui s'enfuit pour comprendre sa valeur. Un conte russe moderne sur l'acceptation de soi et la beauté des différences ! Résumé : Olga est la plus petite des matriochkas, cachée au coeur d'une famille de poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres : elle se dissimule dans Irina, qui s'emboîte dans Ivanka, qui se cache dans Natalia, elle-même nichée dans Natacha. Mais contrairement à ses soeurs, Olga ne s'ouvre pas, et cette différence la rend malheureuse. "Je dois savoir pourquoi je ne suis pas comme vous, " se dit-elle avant de s'enfuir un matin. Son voyage initiatique lui réserve de belles surprises ! Devant le magasin de Sacha, elle découvre qu'elle est la poupée préférée des enfants. Le bûcheron lui révèle que le bois dont elle est faite est le plus beau de toute la forêt. Et le grand tilleul lui confie un secret : si la petite poupée n'est pas creuse, c'est parce qu'elle représente le coeur même de l'arbre... Olga comprendra alors que sa différence est ce qui fait toute sa valeur. A travers cette histoire inspirante, les enfants dès 7 ans découvriront également un élément emblématique de la culture russe - les matriochkas - tout en développant leur plaisir de lire. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...