Sijo - Le rythme du temps. Un recueil de poèmes coréens traditionnels

Ce livre vous plonge dans l'univers poétique coréen du sijo , une forme de poésie traditionnelle qui se distingue par sa structure unique : composée de trois vers avec une cadence rythmée qui évoque le passage du temps, typiquement coréen. Chaque vers raconte une histoire, souvent en rendant hommage à la nature, à l'amour, à la nostalgie ou aux rêves. Cet ouvrage se divise en quatre sections, chacune dédiée à l'un de ces thèmes universels : Amour, Nature, Nostalgie et Rêves. Chaque poème est présenté en caractères coréens originaux, accompagné de sa transcription et de sa traduction en français. Les poèmes, imprégnés de la profonde sensibilité et du regard unique sur le temps et la vie, révèlent l'âme de la culture coréenne. Laissez-vous emporter par la beauté de ces vers qui capturent l'éternité dans un souffle, un écho du rythme du temps et des émotions humaines.