Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Sijo - Le rythme du temps. Un recueil de poèmes coréens traditionnels

Eunjoo Lee, Vincenza d' Urso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre vous plonge dans l'univers poétique coréen du sijo , une forme de poésie traditionnelle qui se distingue par sa structure unique : composée de trois vers avec une cadence rythmée qui évoque le passage du temps, typiquement coréen. Chaque vers raconte une histoire, souvent en rendant hommage à la nature, à l'amour, à la nostalgie ou aux rêves. Cet ouvrage se divise en quatre sections, chacune dédiée à l'un de ces thèmes universels : Amour, Nature, Nostalgie et Rêves. Chaque poème est présenté en caractères coréens originaux, accompagné de sa transcription et de sa traduction en français. Les poèmes, imprégnés de la profonde sensibilité et du regard unique sur le temps et la vie, révèlent l'âme de la culture coréenne. Laissez-vous emporter par la beauté de ces vers qui capturent l'éternité dans un souffle, un écho du rythme du temps et des émotions humaines.

Par Eunjoo Lee, Vincenza d' Urso
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Eunjoo Lee, Vincenza d' Urso

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sijo - Le rythme du temps. Un recueil de poèmes coréens traditionnels par Eunjoo Lee, Vincenza d' Urso

Commenter ce livre

 

Sijo - Le rythme du temps. Un recueil de poèmes coréens traditionnels

Eunjoo Lee, Vincenza d' Urso

Paru le 02/10/2025

154 pages

Editions Nuinui

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756469
9782889756469
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.