L'école à l'envers

Et si les parents retournaient à l'école et que les enfants prenaient la place du maître ? Une journée de classe hilarante où les rôles s'inversent pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs ! Résumé : Aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres à l'école : tout est complètement à l'envers ! Les parents se retrouvent assis derrière les bureaux d'écoliers, tandis que les enfants prennent la place des maîtres et maîtresses. Au programme de cette classe extraordinaire : échange de cartes, tournois de basket-boulette, concours de la meilleure excuse et gestion des bagarres ! Les règles habituelles sont chamboulées et l'imagination est au pouvoir. Mais attention, dans cette école pas comme les autres, aucun retard ne sera toléré ! A travers cette aventure pleine d'humour et de rebondissements, les lecteurs pourront s'identifier aux personnages tout en développant leur goût pour la lecture ! La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination... Spécial enseignants : Des ressources pédagogiques sont disponibles pour étudier cet ouvrage en classe et aborder les thèmes des règles scolaires, de l'autorité et de l'empathie de façon ludique.