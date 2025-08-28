Inscription
Mathématiques 3e

Carole Feugère, Gilles Mora

Les Annales ABC du Brevet pour préparer l'épreuve de Maths du Brevet 2026 Sujets et corrigés - 75 sujets expliqués pour traiter tout le programme du Brevet - Des corrigés clairs et détaillés - Des fiches de révisions pour retenir l'essentiel - Les conseils et astuces des correcteurs Annales ABC du Brevet 2026 Maths - Corrigé Conforme aux programmes du Brevet Des sujets pour préparer le Brevet 2026 - Les sujets complets de l'épreuve écrite du Brevet 2025 pour s'entraîner dans les conditions de l'examen. - Des sujets classés par thèmes pour réviser tout le programme. - Un minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. - Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide . La méthode gagnante pour préparer l'épreuve - L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation. - Les conseils pratiques des correcteurs. La synthèse des cours - Des fiches de révisions pour retenir les points-clés . - Les formules et définitions à mémoriser. ++ Des activités calcul mental ! - 100 exercices pour progresser en calcul mental.

Par Carole Feugère, Gilles Mora
Chez Nathan

Auteur

Carole Feugère, Gilles Mora

Editeur

Nathan

Genre

Annales Mathématiques

Mathématiques 3e

Carole Feugère, Gilles Mora

Paru le 28/08/2025

288 pages

Nathan

7,50 €

9782095050221
