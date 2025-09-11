Inscription
#Beaux livres

Apophenia

Leonard Pongo

ActuaLitté
L'apophénie est une " altération de la perception, qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements banals en établissant des rapports non motivés entre les choses ". La matière photographique génère une exploration des couches sensibles de la substance, prenant une multitude de formes. Lors de ses cheminements intuitifs et sensoriels dans les paysages de la République démocratique du Congo, Léonard Pongo a photographié des fragments de la nature, qui résonnent en lui avec des récits ou des formes traditionnels. Léonard Pongo transforme ces images en " objets " nouveaux : ici, des transferts de gélatine d'impression photographique sur plaques de verre. Détachée du papier puis recollée sur plaques, cette pellicule fragile crée des plis, des déchirures, des fragmentations. Autant d'éléments qui vont perturber l'image initiale et proposer des formes nouvelles, nous encourageant à activer différemment nos modes de perception. Tout comme l'artiste s'est plongé dans les paysages congolais, nous nous immergeons dans ces images sur plaques de verre rappelant les débuts de la photographie.

Par Leonard Pongo
Chez Maison CFC

|

Auteur

Leonard Pongo

Editeur

Maison CFC

Genre

Monographies

Apophenia

Leonard Pongo

Paru le 11/09/2025

64 pages

Maison CFC

16,00 €

ActuaLitté
9782875721211
© Notice établie par ORB
