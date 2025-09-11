Semer des soleils

Bombes qui éclatent, grenades qui explosent... Dans un pays lointain, la guerre fait des ravages. En sécurité dans sa maison, Théo est bouleversé par les images de destruction vues à la télévision. Une foule de questions s'agitent dans la tête du garçon. Pourquoi la guerre ? Pourquoi cette violence insensée ? Pourquoi tant de haine ? Les adultes autour de Théo n'ont pas de réponse satisfaisante. Son anxiété monte et il se demande comment chasser ses cauchemars. Surtout, Théo se demande comment il pourrait aider à construire la paix.