Super bisous

Partez à la découverte des différents bisous du monde animal ! Un livre à tirettes tout-carton qui émerveille les tout-petits avec ses surprises tendres et amusantes. A travers 10 pages robustes à 6 tirettes, les tout-petits découvrent la diversité des marques d'affection dans le monde animal. Des bisous poilus aux bisous sous terre, chaque page révèle une nouvelle surprise. Les illustrations colorées de Violette Vaïsse captivent les bébés dès 12 mois . Ce livre tout-carton adapté aux tout-petits combine découverte et tendresse. Les tirettes solides développent la motricité fine tandis que les scènes pleines de douceur nourrissent le lien paren-enfant. Un album qui devient rapidement un rituel câlin avant le coucher.