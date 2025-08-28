Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Super bisous

Violette Vaïsse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Partez à la découverte des différents bisous du monde animal ! Un livre à tirettes tout-carton qui émerveille les tout-petits avec ses surprises tendres et amusantes. A travers 10 pages robustes à 6 tirettes, les tout-petits découvrent la diversité des marques d'affection dans le monde animal. Des bisous poilus aux bisous sous terre, chaque page révèle une nouvelle surprise. Les illustrations colorées de Violette Vaïsse captivent les bébés dès 12 mois . Ce livre tout-carton adapté aux tout-petits combine découverte et tendresse. Les tirettes solides développent la motricité fine tandis que les scènes pleines de douceur nourrissent le lien paren-enfant. Un album qui devient rapidement un rituel câlin avant le coucher.

Par Violette Vaïsse
Chez Nathan

|

Auteur

Violette Vaïsse

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Super bisous par Violette Vaïsse

Commenter ce livre

 

Super bisous

Violette Vaïsse

Paru le 28/08/2025

10 pages

Nathan

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095042776
9782095042776
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.