L'ancien gouvernorat

Jean, capitaine d'état-major, retrouve à Barkhane son camarade Brieuc, fantasque, libre et quelque peu inadapté chef de commandos de montagne. Au grès de leur mission, dans le vaste terrain de jeu de l'armée française du Mali, entre le fleuve Gao et le massif des Ifoghas, cette histoire simple est l'occasion de parler de vie, de mort, de civilisation et d'omelette aux cèpes en fredonnant quelques chansons. Ce récit de guerre est à conseiller à tous ceux qui, petit à petit, dans notre société technique, sérieuse et triste, deviennent passagers clandestins dans leur propre pays.