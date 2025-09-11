Inscription
#Roman francophone

L'ancien gouvernorat

Cyril Farret d'Astiès

ActuaLitté
Jean, capitaine d'état-major, retrouve à Barkhane son camarade Brieuc, fantasque, libre et quelque peu inadapté chef de commandos de montagne. Au grès de leur mission, dans le vaste terrain de jeu de l'armée française du Mali, entre le fleuve Gao et le massif des Ifoghas, cette histoire simple est l'occasion de parler de vie, de mort, de civilisation et d'omelette aux cèpes en fredonnant quelques chansons. Ce récit de guerre est à conseiller à tous ceux qui, petit à petit, dans notre société technique, sérieuse et triste, deviennent passagers clandestins dans leur propre pays.

Par Cyril Farret d'Astiès
Chez Dominique Martin Morin

|

Auteur

Cyril Farret d'Astiès

Editeur

Dominique Martin Morin

Genre

Littérature française

L'ancien gouvernorat

Cyril Farret d'Astiès

Paru le 04/09/2025

216 pages

Dominique Martin Morin

19,50 €

ActuaLitté
9782856524893
© Notice établie par ORB
