Une drôle de traversée

Cuba, 1933. Harry Morgan, contrebandier amateur, loue son bateau à des touristes et des pêcheurs. Entre deux lampées de rhum, il est abordé par Mr. Sing, dit "le Chinois", homme d'affaires pour le moins trouble qui lui propose un marché : embarquer de Cuba douze clandestins chinois pour cent dollars par tête et les jeter par-dessus bord au large de Key West... Cette nouvelle inédite est à l'origine du célèbre roman d'Hemingway En avoir ou pas, adapté au cinéma par Howard Hawks (Le port de l'angoisse) avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall.