#Roman francophone

Une drôle de traversée

Jeanne-Marie Santraud, Ernest Hemingway

ActuaLitté
Cuba, 1933. Harry Morgan, contrebandier amateur, loue son bateau à des touristes et des pêcheurs. Entre deux lampées de rhum, il est abordé par Mr. Sing, dit "le Chinois", homme d'affaires pour le moins trouble qui lui propose un marché : embarquer de Cuba douze clandestins chinois pour cent dollars par tête et les jeter par-dessus bord au large de Key West... Cette nouvelle inédite est à l'origine du célèbre roman d'Hemingway En avoir ou pas, adapté au cinéma par Howard Hawks (Le port de l'angoisse) avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall.

Par Jeanne-Marie Santraud, Ernest Hemingway
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jeanne-Marie Santraud, Ernest Hemingway

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Une drôle de traversée

Ernest Hemingway trad. Jeanne-Marie Santraud

Paru le 28/08/2025

96 pages

Editions Gallimard

3,00 €

ActuaLitté
9782073124012
