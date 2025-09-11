Inscription
#Beaux livres

Les félins

Eric Ménoret

ActuaLitté
Une immersion dans le monde fascinant des félins, des grands majestueux tels que le lion et le tigre, aux petits félins agiles comme le chat sauvage. Une invitation à découvrir la diversité incroyable de cette famille de prédateurs. Des illustrations saisissantes agrémentées de textes clairs et concis, pour explorer leur habitat, leur mode de vie, leur comportement, leur rôle dans l'écosystème et les menaces qui pèsent sur eux. Un beau-livre pour tous les amoureux des félins et un cadeau parfait pour tous les curieux et amis des animaux. L'auteur : Eric Ménoret, grand passionné des félins, est titulaire d'une licence de zoologie et a travaillé au sein de plusieurs zoos et parcs animaliers. Il est aujourd'hui formateur dans le domaine agricole et habite en Ille-et-Vilaine (35), entouré de nombreux animaux.

Par Eric Ménoret
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Eric Ménoret

Editeur

Editions Artémis

Genre

Animaux sauvages

Les félins

Eric Ménoret

Paru le 11/09/2025

287 pages

Editions Artémis

29,90 €

ActuaLitté
9782816024616
© Notice établie par ORB
