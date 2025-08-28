Inscription
#Imaginaire

Lore of the Wilds

Mathieu Prioux, Analeigh Sbrana

Une bibliothèque protégée par un sortilège mortel. Un seigneur fae qui veut y accéder. Une humaine prête à tout risquer pour son peuple. Les humains sont prisonniers de leur village depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des faes. Il n'existe aucun moyen d'échapper à la surveillance de leurs cruelles sentinelles. Lore l'a appris à ses dépens. Elle s'est résignée à ne jamais quitter les frontières de Brunonde, jusqu'au jour où un seigneur fae envoie chercher une humaine capable de lire sa langue. Il a une mission pour elle : organiser une bibliothèque ensorcelée qui n'a pas été touchée depuis un millier d'années. Aucune fae ne peut y entrer, mais qu'en est-il d'une humaine ? Lore accepte ce travail en échange d'aide pour son village, mais elle a une autre idée en tête. Il y a des livres magiques dans cette bibliothèque, et, avec leur pouvoir, elle espère libérer son peuple. Une tâche que l'oeil vigilant d'Archer, son garde attitré, risque fort de compliquer.

Par Mathieu Prioux, Analeigh Sbrana
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Mathieu Prioux, Analeigh Sbrana

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Lore of the Wilds

Analeigh Sbrana trad. Mathieu Prioux

Paru le 28/08/2025

368 pages

Editions Gallimard

23,90 €

9782073062352
