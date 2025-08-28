Lore of the Wilds

Une bibliothèque protégée par un sortilège mortel. Un seigneur fae qui veut y accéder. Une humaine prête à tout risquer pour son peuple. Les humains sont prisonniers de leur village depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des faes. Il n'existe aucun moyen d'échapper à la surveillance de leurs cruelles sentinelles. Lore l'a appris à ses dépens. Elle s'est résignée à ne jamais quitter les frontières de Brunonde, jusqu'au jour où un seigneur fae envoie chercher une humaine capable de lire sa langue. Il a une mission pour elle : organiser une bibliothèque ensorcelée qui n'a pas été touchée depuis un millier d'années. Aucune fae ne peut y entrer, mais qu'en est-il d'une humaine ? Lore accepte ce travail en échange d'aide pour son village, mais elle a une autre idée en tête. Il y a des livres magiques dans cette bibliothèque, et, avec leur pouvoir, elle espère libérer son peuple. Une tâche que l'oeil vigilant d'Archer, son garde attitré, risque fort de compliquer.