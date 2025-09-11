Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'armée des loups

Jean-Pol Hecq

ActuaLitté
Par une nuit du printemps 2035, dans un village forestier, un chasseur marginal tombe nez à nez avec un loup. Cette nouvelle déclenche une avalanche d'interrogations. Le loup serait-il de retour dans ce coin perdu ?? Une meute est-elle en train de s'y établir ?? Et, si oui, qu'en faire ?? Faut-il, comme le souhaite le plus gros propriétaire terrien du canton, créer un ambitieux parc d'attractions animalier susceptible de redresser l'économie locale ?? Ou bien, comme le soutient le professeur Michalat, érudit un tantinet pédant et candidat à la mairie, détruire immédiatement cette créature du diable ?? Tout cela n'aurait pas grande importance si un centre d'essais militaire n'était pas installé à quelques kilomètres et si la Confédération européenne n'était pas au bord de la guerre... Mais qui est donc cette charmante Elvire qui déboule sans crier gare ??? Un thème très contemporain : les recherches secrètes pour la mise au point d'armes nouvelles dans le cadre d'un délitement rapide des équilibres géopolitiques. ? Un suspense bien mené par un auteur très au fait du thème, qui a fait vérifier son texte par des spécialistes de la question. ? Un écrivain reconnu, qui a fait les beaux jours de la RTBF. "Et Dieu dans tout ça ? " a été une émission culte (sans mauvais jeu de mots), avant de passer à la trappe de la dérive populiste des médias (" trop intellectuelle "). Jean-Pol Hecq a été journaliste et producteur radio à la Radio-Télévision belge francophone pendant quarante ans. Après avoir animé des émissions comme "Rencontre", "L'Autre Parallèle" ou "Mythographies," puis dirigé le département international des radios de la RTBF, il a créé le magazine "Et dieu dans tout ça ?? ", consacré aux philosophies et aux spiritualités, qu'il a présenté durant une douzaine d'années. Il a ensuite assuré la direction de la communication du Centre d'Action Laïque à Bruxelles. Son premier roman, "Georges et les dragons", a obtenu le prix Mons'Livre. Avec "L'Armée des loups", l'auteur, passionné d'histoire et observateur attentif de l'évolution du monde, donne un roman d'anticipation haletant qui nous plonge dans les incertitudes interpellantes du recours à l'intelligence artificielle comme arme de guerre.

Par Jean-Pol Hecq
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

|

Auteur

Jean-Pol Hecq

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur L'armée des loups par Jean-Pol Hecq

Commenter ce livre

 

L'armée des loups

Jean-Pol Hecq

Paru le 11/09/2025

196 pages

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

20,00 €

ActuaLitté
9782807005259
© Notice établie par ORB
