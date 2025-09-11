Le plastique, secret minceur de l'industrie automobile

Connu, reconnu, d'abord révolutionnaire puis décrié, le plastique est un matériau dont la réputation a connu des hauts et des bas. Son utilisation dans le cadre de la consommation à usage unique a mené à la création du tristement célèbre continent de plastique, et pourtant il est en train de devenir un allié majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans la conception de composites à hautes performances destinés à alléger les structures dans l'industrie du transport - de la fusée à l'automobile en passant par le train et le bateau - il permet des améliorations techniques considérables grâce à son potentiel immense. Synthétisés à partir d'huile de friture ou de biomasse et renforcés de verre, de carbone, ou même de lin, de chanvre ou de roseau, les composites à base de plastique se sont mis au vert, sous l'impulsion de nombreux progrès scientifiques. Dans ce livre, nous retraçons l'histoire du plastique et le contexte de son développement, des origines jusqu'aux problématiques scientifiques actuelles. Comment une pièce métallique peut-elle être remplacée par un matériau bien moins résistant ? Et d'ailleurs, comment fait-on pour concevoir une pièce mécanique ? Pourquoi réutiliser des plantes du moyen-âge ou de l'antiquité ? Quels sont les verrous technologiques restants ? Que vous soyez passionné de science ou simplement curieux, plongez-vous dans la peau d'un ingénieur face au défi de l'allègement des structures (expérience garantie 100 % sans équation).