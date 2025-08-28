Merci François !

Le pape François n'a laissé aucun de nous indifférent. A travers mille et un geste fort, mille et une parole, il nous a encouragés, accompagnés, et poussés à aller porter l'amour de Dieu aux "périphéries existentielles" , nous bousculant dans notre confort, il a ainsi contribué à faire grandir notre discernement et notre capacité d'agir. A travers notamment des extraits de ses plus grands textes, Il est vivant ! a souhaité rendre hommage à celui qui a su rejoindre tous les hommes de bonne volonté. Comme l'a dit Léon XIV, dès sa première apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre : "Merci pape François ! " Dans ce numéro également, retrouvez les premiers temps forts de ce nouveau pontificat qui s'inscrit dans la continuité de celui de son prédécesseur.