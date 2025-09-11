Inscription
Rome

Gallimard loisirs, Fleur de La Haye-Serafini

Faire son marché alla romana sur le Campo dei Fiori ; déambuler dans les ruelles fleuries du Rione Monti ; gravir la colline du Palatin à l'heure où le soleil décline ; attendre la notte, la notte ! devant un aperitivo dans le Pigneto ; de la chapelle Sixtine à la fontaine de Trevi, goûtez la douceur de vivre de la Ville éternelle ! - Un voyage slow, respectueux et responsable. - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs, Fleur de La Haye-Serafini
Chez Gallimard Loisirs

Gallimard loisirs, Fleur de La Haye-Serafini

Gallimard Loisirs

Rome

Rome

Gallimard loisirs, Fleur de La Haye-Serafini

Paru le 11/09/2025

240 pages

Gallimard Loisirs

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782742468461
