Notre Père

Cette prière est à l'évidence, la prière fondamentale du "monde chrétien". Mais avant d'être une prière chrétienne, c'est une prière juive. Dans le sermon sur la montagne", Jésus passe en revue ce que l'on appelle les actes de justice dans le judaïsme. Pour être un "bon juif", il faut accomplir les actes de justice. Parmi ceux-ci, il y a l'aumône, le jeûne, le fait que l'on ne doit pas s'attacher aux richesses et enfin la prière. Jésus traite de ces différentes composantes que l'on appelle en hébreu la "tsédaka" , c'est-à-dire la manière juste de se comporter devant Dieu. Ensuite, il va donner des instructions sur la prière, avant d'enseigner la prière elle-même. Il ne suffit pas de prier correctement, il faut aussi prier d'une manière juste. Jésus va préciser quelle est cette manière juste de prier.