Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Notre Père

Jean-Marc Thobois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette prière est à l'évidence, la prière fondamentale du "monde chrétien". Mais avant d'être une prière chrétienne, c'est une prière juive. Dans le sermon sur la montagne", Jésus passe en revue ce que l'on appelle les actes de justice dans le judaïsme. Pour être un "bon juif", il faut accomplir les actes de justice. Parmi ceux-ci, il y a l'aumône, le jeûne, le fait que l'on ne doit pas s'attacher aux richesses et enfin la prière. Jésus traite de ces différentes composantes que l'on appelle en hébreu la "tsédaka" , c'est-à-dire la manière juste de se comporter devant Dieu. Ensuite, il va donner des instructions sur la prière, avant d'enseigner la prière elle-même. Il ne suffit pas de prier correctement, il faut aussi prier d'une manière juste. Jésus va préciser quelle est cette manière juste de prier.

Par Jean-Marc Thobois
Chez Emeth éditions

|

Auteur

Jean-Marc Thobois

Editeur

Emeth éditions

Genre

Judaïsme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre Père par Jean-Marc Thobois

Commenter ce livre

 

Notre Père

Jean-Marc Thobois

Paru le 28/08/2025

100 pages

Emeth éditions

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791097546403
9791097546403
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.