Flâner sous les ors de la Grand-Place, arpenter les plus beaux musées d'art, se poser dans un estaminet vintage, buller sous une fresque BD... Des afterworks du "jeudredi" aux brocantes dominicales ; des terrasses de Saint-Géry aux tables qui cultivent le local au bord du canal, savourez la joie de vivre XXL de Bruxelles ! - Un voyage slow, respectueux et responsable avec des idées d'escapades à vélo ! - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.