Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Bruxelles

Gallimard loisirs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Flâner sous les ors de la Grand-Place, arpenter les plus beaux musées d'art, se poser dans un estaminet vintage, buller sous une fresque BD... Des afterworks du "jeudredi" aux brocantes dominicales ; des terrasses de Saint-Géry aux tables qui cultivent le local au bord du canal, savourez la joie de vivre XXL de Bruxelles ! - Un voyage slow, respectueux et responsable avec des idées d'escapades à vélo ! - Des rencontres avec les habitants pour une immersion authentique et loin des foules. - Les recommandations de nos auteurs sur place, leurs adresses coups de coeur et leurs conseils pour des expériences uniques et un séjour sur mesure. - Toutes les clés pour comprendre la culture et l'art de vivre des populations locales.

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Belgique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bruxelles par Gallimard loisirs

Commenter ce livre

 

Bruxelles

Gallimard loisirs

Paru le 11/09/2025

224 pages

Gallimard Loisirs

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742468447
9782742468447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.