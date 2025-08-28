Voici une pièce à lire, mais aussi à écouter, grâce à un lien audio se trouvant au début de cet ouvrage. Cran d'arrêt raconte à la façon d'un puzzle le passage marquant d'une jeune fille dans la vie de plusieurs personnages. Peu à peu son destin se dessine par accumulation des pièces. Le contexte est celui de la révolte sociale de la fin 2019, où tous les corps de métiers revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail... Cette pièce est une fiction qui intègre les mots des autres dans son texte. Il s'agit d'une anthologie incorporée, c'est-à-dire que la poésie entre en rapport immédiat avec ce que vivent et ressentent les personnages.