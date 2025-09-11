Simulation et facteurs humains en santé

La plupart des industries à risque ont recours à la simulation pour former leurs professionnels et améliorer la fiabilité de leur organisation. En santé, la simulation est également un levier essentiel pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Les simulateurs gagnent en réalisme, les formateurs en expertise, les scénarios en authenticité. Pourtant, sans une solide compréhension des facteurs humains, les formations par simulation restent incomplètes, et le développement des compétences non techniques limité. Cet ouvrage répond à un besoin croissant des formateurs : pour optimiser l'apprentissage par simulation, il est nécessaire qu'ils disposent des bonnes stratégies... Les auteurs proposent aux formateurs de s'approprier les concepts "facteurs humains" , d'en acquérir les compétences spécifiques pour concevoir et animer les séances et d'interroger leur enseignement pour mieux transmettre les compétences non techniques aux apprenants. Ce guide pratique propose une approche innovante de la formation par la simulation en santé. Conçu de manière progressive, il accompagne les formateurs à chaque étape, du scénario au débriefing, pour faire évoluer les pratiques et renforcer la fiabilité des soins. Et si chaque formateur en simulation devenait, à son échelle, un acteur des facteurs humains ? Cet ouvrage s'adresse aux formateurs en simulation qui veulent affiner leurs pratiques ainsi qu'à tous les professionnels de santé, soignants ou fonctions support, qui souhaitent s'initier aux facteurs humains et améliorer leurs performances par l'acquisition des compétences non techniques. En tout apprenant sommeille un formateur... "Ce livre ouvre une voie nouvelle". (Pr Dan Benhamou)