Mon premier livre poussette en noir et blanc

Wendy Kendall

ActuaLitté
Un livre poussette à emporter partout avec bébé ! Ce petit livre en mousse tout léger est facile à manipuler pour les petites mains et se transporte partout avec sa lanière en tissu à scratcher ! Les illustrations contrastées permettent un éveil visuel dès la naissance, et les pages en mousse colorées (accessibles à travers de petites découpes présentent sur chaque page) participent à l'éveil tactile de bébé. Un imagier pour apprendre ses premiers mots sur la thématique du dodo !

Chez Editions Auzou

Auteur

Editeur

Editions Auzou

Genre

Tout-carton

Paru le 28/08/2025

8 pages

7,95 €

9791039559362
