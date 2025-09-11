Les montagnes roses

Au fil des pages de ce journal, Rose se livre avec sincérité sur un événement qui a marqué un tournant sans précédent dans sa vie : le cancer du sein. Sous sa plume authentique et sensible, à la fois incisive et poétique, elle nous donne à lire son parcours intérieur et aborde sous un angle singulier un sujet encore peu traité, celui de l'hormonothérapie. Ce texte, qui parlera à toutes les femmes touchées par ce combat, accompagne aussi chacun à vivre l'instabilité des hauts et des bas vécus par l'être humain face aux épreuves : crier, pleurer, s'indigner, mais aussi reprendre espoir. " Ce journal est le témoin de ce que je ne pensais pas vivre, de ce que je croyais derrière moi. J'espère qu'il pourra accompagner certaines d'entre nous dans ce combat, et peut-être, pourquoi pas, les soulager. "