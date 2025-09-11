Inscription
#Essais

Les montagnes roses

Rose

ActuaLitté
Au fil des pages de ce journal, Rose se livre avec sincérité sur un événement qui a marqué un tournant sans précédent dans sa vie : le cancer du sein. Sous sa plume authentique et sensible, à la fois incisive et poétique, elle nous donne à lire son parcours intérieur et aborde sous un angle singulier un sujet encore peu traité, celui de l'hormonothérapie. Ce texte, qui parlera à toutes les femmes touchées par ce combat, accompagne aussi chacun à vivre l'instabilité des hauts et des bas vécus par l'être humain face aux épreuves : crier, pleurer, s'indigner, mais aussi reprendre espoir. " Ce journal est le témoin de ce que je ne pensais pas vivre, de ce que je croyais derrière moi. J'espère qu'il pourra accompagner certaines d'entre nous dans ce combat, et peut-être, pourquoi pas, les soulager. "

Par Rose
Chez Eyrolles

Auteur

Rose

Editeur

Eyrolles

Genre

Témoignages

Les montagnes roses

Rose

Paru le 11/09/2025

264 pages

Eyrolles

8,20 €

ActuaLitté
9782416022333
